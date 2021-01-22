نبيلة عبيد تشارك جمهورها بفيديو من حفل عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت على الفيديو قائلة: مساء الورد على عينيكم.. أسعدتوني اوي برقة مشاعركم ربنا يجعلها سنة سعيدة علي الجميع.

ولاق الفيديو تفاعل الكثير من محبيها موجهين لها رسائل تهنئة.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

https://www.instagram.com/p/CKWIJVpgoFF/?igshid=u71keemxp4mb