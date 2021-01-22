نسرين طافش تشارك جمهورها بصور من مكان تصوير فيلم "مراتي مدير عام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نسرين طافش منذ قليل مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة من مكان تصوير فيلم "مراتي مدير عام" ، وبإطلالة كاجول مرتدية بنطلون جينز وشميز أسود ، وعلقت علي الصور وكتبت : بنفس المكان هاد في منطقة المعادي في القاهرة أتصور فلم مراتي مدير عام مع نخبة من النجوم و على رأسهم النجمة الي بحبها جدًا متعددة المواهب و صاحبة الكاريزما الآسرة شادية السلام لروحها الي اسعدتنا ، مين متلي بيحب أفلام الزمن الجميل .

يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.