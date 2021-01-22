يستضيف برنامج “ابن مصر” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المنشاوي على شاشة فضائية المحور، غدا السبت فى العاشرة مساء، الدكتورة والأديبة وعضو مجلس النواب السابق، لميس جابر، فى حلقة خاصة تتحدث فيها عن رحلتها من دراسة الطب إلى عشق الكتابة والتاريخ.
وتكشف جابر خلال اللقاء تفاصيل عن حياتها مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وكيف بدأت قصة حبهم، وكيف استقبل خبر تعيينه فى مجلس الشيوخ، وموقفه من السياسة، ومتي ترك الطب وتفرغ للفن.
وتتحدث عن هتلر ونابليون والملك فاروق، ورؤساء مصر السابقين، وترصد أخطاء ارتكبوها خلال فترة حكمهم، وتقييمها للقيادة السياسية والفترة الحالية من عمر الوطن.
البرنامج يذاع في العاشرة مساء السبت برئاسة تحرير الكاتب الصحفي حاتم الجهمي واخراج احمد عيد، ويعاد في الأحد العاشرة صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. لميس جابر تروي تفاصيل عن حياتها مع يحيى الفخراني في برنامج ابن مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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