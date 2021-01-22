بسمة وهبة تجري جلسات علاج طبيعي للفم

شاركت الاعلامية بسمة وهبة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهى تقوم بجلسات علاج طبيعي للفم.

وعلقت بسمة وهبة قائلة "عمركم شوفتوا علاج طبيعي ف الفم انا ابتلاءاتي اصبحت كوميديه شد عضلي ف الأحبال الصوتيه والفك انشالله يخفوا ع موعد التصوير لاني محتاجه فكي واحبالي ولساني بكل قوه اصل البرنامج محتاج شده شويه والشده ع الله ادعولي".

وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".

يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.