فن ومشاهير

وحشتني أوى .. أوس أوس يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده

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أحيا الفنان محمد أسامة الشهير بـ " أوس أوس" الذكرى السنوية الثالثة  لوفاة والده. 
ونشر  أوس أوس مجموعة من الصور القديمة له مع والده وعلق عليها قائلا "الذكرى السنوية الثالثة لوفاه ابويا.. ربنا يرحمك يا غالى وينور قبرك و يجمعني بيك على خير..واحشتنى اوى.. اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا"..

وشارك أوس أوس  مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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