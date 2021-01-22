شاهيناز في المستشفى ووفاة أرملة أبو بكر عزت وإصابة ابن علي جابر بكورونا .. مواقف صعبة للنجوم هذا الأسبوع

القاهرة- سما جابر الجمعة,22 كانون الثاني (يناير) 2021 - 14:28
أسبوع صعب مر على عدد من النجوم بالوسط الفني بسبب تعرض بعض منهم أو أقاربهم لوعكات صحية طارئة، أو وفاة أحد المقربين منهم، وإعلانهم عن الأمر وسط حالة من الحزن الشديد، وكان من أحدثهم الفنانة ندى بسيوني.
ندى بسيوني تطلب الدعاء لعمة ابنتها
ندى بسيوني طالبت متابعيها على انستجرام بالدعاء لعمة ابنتها، وشقيقة الفنان الراحل سناء شافع، التي أصيبت بحالة تسمم بسبب تناول الفراولة، وهو ما أدى إلى توقف أجهزة الجسم لديها، وعبرت ندى عن مدى محبتها لعمة ابنتها مايا، والتي تعتبرها مايا الأم الثانية لها.
وأضافت ندى بسيوني في تدوينتها عن عمة ابنتها وقالت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أجمل أخت.. كنتي دائما نعم الإنسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبك يا نادية انتي مفيش زيك خالص، أسألكم التكرم بالدعاء، حالتها خطيرة جداً".
شاهيناز تتعرض لوعكة صحية
المطربة المصرية شاهيناز تعرضت أيضًا لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر زوجها الملحن آدم حسين عبر حسابه على فيسبوك، صورة لها من داخل المستشفى وهي تضع المحاليل الطبية، وعلق على الصورة قائلًا: "الحمد لله على كل شيء للمرة الثانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يارب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم".
ولم يكشف زوج شاهيناز عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها مرتين في الشهر نفسه، وتلقى دعوات أصدقائه لها وتمنوا لها الشفاء العاجل.
وفاة أرملة أبو بكر عزت
كذلك أعلن الكاتب المصري خالد منتصر عن وفاة حماته، الكاتبة كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلًا: "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".
وتلقى خالد منتصر التعازي في وفاة حماته، الكاتبة المصرية المعروفة، التي اشتهرت بـ حواراتها الرومانسية في الأعمال الفنية مثل فيلم "حبيبي دائمًا" و"العذراء والشعر الأبيض" ومسلسل "على نار هادية" وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.
إصابة نجل علي جابر بكورونا
كذلك أعلن معين نجل الإعلامي علي جابر عن إصابته بفيروس كورونا خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يعرض عبر شاشة LBCI اللبنانية، وخلال الحلقة لفت معين علي جابر إلى أنه أصيب بعدة أعراض عقب تأكده من إصابته بالفيروس، ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة 4 أيام متواصلة، وألم في الرأس.
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