تيم حسن يقلب الحسابات بمسلسل "أنا" .. تعرفوا على باقي الأعمال المنتظر عرضها قريبًا على "شاهد"

منصة شاهد تواصل الترويج لأحدث أعمالها الدرامية المتنوعة ما بين الرومانسي والدراما والإثارة والأكشن والكوميديا، والتي من المقرر عرضها قريبًا، والتي أثارت اهتمام الجمهور بمجرد الإعلان عن تفاصيلها، أو نشر البرومو الرسمي الخاص بها

"أنا" لـ تيم حسن

وكان أحدث الأعمال التي روجت لها منصة شاهد، ونشرت البرومو الرسمي الخاص بها، هو مسلسل "أنا" الذي يقوم ببطولته النجم السوري تيم حسن، حيث أعاد تيم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر البرومو الرسمي للعمل، والصورة الدعائية للمسلسل.

وظهر تيم حسن، في البرومو التشويقي للعمل بإطلالة جديدة اعتمد خلالها على إطالة شعره، ويبدو أن المسلسل يتميز باللون الرومانسي التشويقي، وهو من إنتاج صباح إخوان وإخراج سامر البرقاوي، ومن تأليف عبير شرارة، ومن بطولة رزان جمال، ورولا بقسماتي، وجوزيف بونصار، ديامان أبوعبود، إيلي متري وغيرهم.

واعتبر الجمهور أن العمل مختلف تمامًا من حيث الصورة والأحداث ودور البطل، عن آخر الأعمال التي قدمها تيم حسن وهو الجزء الرابع من مسلسله الشهير "الهيبة" الذي عرض مؤخرًا أيضًا عبر منصة شاهد.

"اللعبة" لـ هشام ماجد وشيكو

أيضًا أعلنت أيضًا منصة شاهد عن تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة" الذي سيعرض على المنصة ابتداءًا من يوم 24 يناير الجاري، ونشرت البرومو الرسمي للعمل الكوميدي المنتظر الذي ستظهر فيه أيضًا النجمة رانيا يوسف وتجسد شخصية نسرين، الجارة الجديدة لهشام ماجد وشيكو، وهو التعاون الأول لها مع النجمين الشهيرين.

مسلسل "اللعبة 2" من بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وميرنا جميل ومحمد ثروت وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وحسام داغر وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وغيرهم وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني، ويأتي التحضير للموسم الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض العام الماضي على شاهد، ثم عرض في رمضان أيضًا عبر شاشة MBC مصر.

"رشاش" لـ يعقوب الفرحان

مسلسل "رشاش" السعودي، كان من بين الأعمال التي ينتظر الجمهور عرضها ابتداءًا من يوم أمس، على منصة شاهد vip، إلا أن المنصة كشفت في تدوينة بالأمس أنه طرأ تغيير على موعد المسلسل الجديد وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا.

وكتب الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام: "طرأ تغيير على موعد إطلاق المسلسل السعودي الأضخم رشاش.. سنوافيكم بموعد العرض الجديد قريباً، مع الكشف عن المزيد من الأخبار الحصرية والصور والفيديوهات والمعلومات الشيّقة حول العمل والممثلين وكواليس الإنتاج وغيرها من التفاصيل".

مسلسل "رشاش" مستند على قصة حقيقية، تدور حول قاطع الطريق الشهير في ثمانينات القرن الماضي في السعودية والذي مارس خلال تلك الحقبة نشاطاته الإجرامية المروّعة، وتعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة، وهو من بطولة يعقوب الفرحان وخالد يسلم ونايف الظفيري وفايز بن جريس وحكيم جمعة وعبد الله البراق وإبراهيم الحجاج وأيمن المطهر وسمية رضا.