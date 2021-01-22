كوميديا إيمان السيد مع ياسمين عبد العزيز وراغب علامة يكشف الأعراض .. كيف كان أول ظهور للنجوم بعد تعافيهم من كورونا؟

القاهرة- سما جابر الجمعة,22 كانون الثاني (يناير) 2021 - 16:17
شهد هذا الأسبوع إعلان عدد من النجوم شفائهم من فيروس كورونا بعد أن أقلقوا الجمهور بأنباء إصاباتهم قبل فترة، وعانوا مع الأعراض الخاصة بالفيروس، كما قرروا الظهور لجمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي في أول مرة بعد إتمام الشفاء.
كوميديا إيمان السيد وياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو كوميدي، جمعها مع الفنانة إيمان السيد التي أعلنت قبل أيام شفائها من فيروس كورونا، وذلك خلال كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.
إيمان السيد أثارت ضحك الجمهور بطرافتها في الفيديو، عندما سألتها ياسمين عبد العزيز عن إصابتها بفيروس كورونا، لتعلق إيمان قائلة: "الفيروس بيلعب فى المخ وأثر على قوايا العقلية، أنا صحيت من النوم شفت قطتي قولت هو انا مربية فار ليه؟.. كمان بيأثر على الودن اللي ناحيتك دي"، لتدخل ياسمين في نوبة ضحك.
أمير كرارة يحمل صديقه
في أول ظهور له بعد إعلان شفائه من الفيروس، النجم المصري أمير كرارة أعاد نشر صورة له مع صديقه على موقع فيسبوك، وذلك بعد عودته للعمل مجددًا وتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" وبرنامجه "سهرانين"
أمير كرارة ظهر في الصورة وهو يحمل المنتج الفني حمدي إسماعيل، الذي علق لصديقه قائلًا: "حمد الله على سلامتك"، فيما رد عليه أمير قائلًا: "أخويا الغالي تيحا"، حيث تفاعل عدد كبير من الجمهور على طرافة أمير كرارة في أول ظهور له بعد شفائه، مع صديقه.
راغب علامة يروي معاناته مع الأعراض
المطرب اللبناني راغب علامة حرص على طمأنة الجمهور في أول ظهور له بعد مرور أسبوعين من الحجر الصحي الذي خضع له مؤخرًا بعد إصابته ببعض أعراض فيروس كورونا.
ونشر راغب علامة الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه تعرض الأيام الماضية لارتفاع درجة حرارة الجسم إضافة إلى التعرق الزائد، وهو ما دفع طبيبه لنصيحته بفرض الحجر الصحي، موضحًا أنه مؤخرًا أجرى المسحة الطبية والتي جاءت سلبية، كما تمنى من كل من يشعر بالأعراض الخاصة باالفيروس أن يقوم بعزل نفسه حتى لا يتسبب في ضرر لمن حوله، وأضاف في تعليقه على الفيديو: "الصحة والأمان نعمتان مجهولتان.. الله يحمي الجميع".
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