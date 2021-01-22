مي عمر تطل على جمهور إنستجرام بصورة من أحد مشاهد مسلسل "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مي عمر التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

شاركت الفنانة الشابة مي عمر منذ قليل جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي عمر بالصورة من أحد مشاهد مسلسل "لؤلؤ" ، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض وعلقت قائله:" أتمني ان يكون بريق يوم الجمعة الخاص بكم أيها الناس الجميلون.

يذكر أن مي عمر يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.