داخل سيارته.. أحمد السعدني ينشر صورة بصحبة كلبه

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهر أحمد السعدنى داخل سيارته مع كلبه الخاص، وعلق قائلًا: "يومكم لذيذ"، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين، وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور فكرة مسلسل وعد، حول الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي، ويعتمد العمل على تتابع المفاجآت غير المتوقعة منذ اللحظة الأولى.



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