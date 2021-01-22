مروة الأزلي في كواليس "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد.. قريبًا

شاركت الفنانة مروة الأزلي، متابعيها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد حلوة الدنيا سكر وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت مروة الأزلي بصحبة النجمة هنا الزاهد، وعلقت قائلة :"قريبًا حلوه_الدنيا_سكر بطوله النجمه @hannahelzahed وإخراج الاستاذ @khaled_halfawy"

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري.

ويخوض البطولة أمام هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، ويعد أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا فى حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، ويقدم ميدو عادل حكاية من الحكايات، ومحمد الشرنوبي حكاية ضمن الأحداث، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقا.