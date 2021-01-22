حلا شيحة تدعو لـ محمد الصغير بعد إصابته بفيروس كورونا

وجهت الفنانة حلا شيحة، الدعم، لخبير التجميل محمد الصغير، والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدور حالته الصحية.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لمحمد الصغير وعلقت عليها: "اللهم في هذة الساعة المستجابة لها أن تشفي عبدك محمد الصغير يا رب اشفي محمد الصغير ولاتنسوه من صالح الدعاء يوم الجمعة" .

وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

وقال المصدر لـ "دوت الخليج" : إن حالة محمد الصغير فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا،و تم حجزه في المستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا في غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته إكلينيكيا وهى شائعة سخيفة