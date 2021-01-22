أحلام فقيه: أنا لست ملكة جمال تونس

نفت الفنانة التونسية أحلام فقيه ما تردد خلال الأيام الماضية، بأنها ملكة جمال تونس لإحدى السنوات، مؤكدة أنها لم تصرح بحصولها على هذا اللقب من قبل، وتفاجأت بأن العديد من المواقع والقنوات الفضائية تعرفها بذلك اللقب.
وأشارت في بيان صحفي اليوم، إلى أن إدارة مهرجان أوسكار العرب، هي من أطلقت عليها ذلك اللقب منذ دورته الثالثة التي أقيمت في تونس ، والتي شاركت في تقديم فعاليات الحفل.
وأوضحت أن الأمر الذي تكرر أثناء تقديمها للدورة الرابعة التي أقيمت من أيام قليلة في مصر، عندما عرفها رئيس المهرجان بأنها ملكة جمال تونس، الأمر الذي تسبب في تداول العديد من المواقع والقنوات الفضائية لذلك اللقب.
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