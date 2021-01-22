دعواتكم بالرحمة والمغفرة.. الموت يداهم عائلة منى هلا

أعلنت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن وفاة خالتها ألفه عبد السميع الطحلاوى، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

وكتبت منى هلا، عبر انستجرام: «توفيت الى رحمة الله خالتى الغالية ألفه عبد السميع الطحلاوى.. مفيش عزا طبعا بسبب الظروف و الكورونا برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة».