كلام فنانين.. محمد نجاتي: الممثل أهم من دكتور الجامعة.. وريم البارودي ترد على شائعة زواجها

حالة كبيرة من الجدل افتعلها عدد من الفنانين في الأيام الأخيرة، بسبب تصريحاتهم، التي أدلوا بها عبر المنصات المختلفة، ونالت اهتمام الكثيرين.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الفنانون خلال الأيام الأخيرة.

أكد الفنان محمد نجاتي أنه لن يخشى ما تعرض له من هجوم خلال الأيام الأيام الماضية بسبب تصريحاته عن أهمية دور الممثل في المجتمع وقيمة تأثيره وسط العامة. وقال نجاتي: مع كامل احترامي لدور المعلمين سواء في المدارس أو دكاترة الجامعة، والدور القيم الذي يقدمونه، إلا انني ادرك تماما ما قلته، فالممثل هو أخطر وأكبر تأثيرا على المجتمع، ولا جدال في ذلك.

رفضت الفنانة ريم البارودي التعليق على الأخبار المتداولة بشأن زواجها وأنها بصدد التحضير لحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني.

تواصل الفنانة إليسا، هجومها علي حكومة بلادها لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها لبنان الفترة الأخيرة.

وغردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكينا يضحك متقلبًا على الأرض.. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم.. دوستويفسكي" .

قالت الفنانة إيناس مكى، إنها كانت تفضل اختيار أعمالها أكثر من انتشارها، وهذا عكس ما يفعله جميع الفنانين، فكان جميع الفنانين والفنانات يحرصون على انتشارهم بين الجمهور أولا ثم اختيارهم لأعمالهم ثانيا، منوهة إلى أن طبيعة شخصيتها غير اجتماعية وغير كثيرة الخروج.

بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "دوت الخليج"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.