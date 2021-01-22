ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم .. صور

شاركت ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها بإحدى الصالات الرياضية "الجيم".
ونشرت ياسمين صبري، الصورة، عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة بملابس رياضية حيث ارتدت تيشرت كت أسود.
يذكر ان ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.
وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.
واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.
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