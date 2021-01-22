أحمد زاهر يشوق جمهوره لباقي حلقات مسلسل "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان أحمد زاهر جمهوره لمسلسل "لؤلؤ" وذلك من خلال مشاركته صورة من الكواليس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،

وكتب "زاهر" تعليقا قائلا: "اللي فات حاجه... واللي جاي حاجه تانيه خاااااالص امضاء: #طارق_نصار مسلسل_لؤلؤ جايلك_يا_لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" يشارك فى بطولته بجانب مى عمر عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى