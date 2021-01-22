حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت المخرجة منال الصيفي، عن تطورت الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعدما دخوله إحدى المستشفيات.

وقالت منال الصيفي، في تصريحات صحفية بأن زوجها أصبح حالتة الصحية مستقرة وأنه كان أحتجز في قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات لإستئصال كيس مياه في الرقبة مجاور للعامود الفقري، لافتة إلى أنه تم إستئصال هذا الكيس وسوف يغادرون المستشفى غدًا.

وكانت انتشرت في الساعات الأخيرة شائعات عن تدهور الحاله الصحية ل الفنان أشرف مصيلحي ، وأنه تم نقله إلى الرعاية الصحية بسبب وجود ورم في المخ، وأن من المقرر يتم التدخل لجراحة خطيرة.

وكانت اخر أعمال أشرف مصيلحي، في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه في دراما رمضان وحقق نجاح كبير، فهو عن حياة الشهيد احمد المنسي.