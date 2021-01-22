أحلام مهنئة ياسمين صبري بعيد ميلادها: جميلة القلب والروح

هنأت الفنانة احلام النجمة ياسمين صبرى بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام".

وكتبت احلام علي الصورة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة ياجميلة القلب والروح ويارب ايامك وسنينك كلها فرح وسعادة بحبك قوي".

وصادف أمس الخميس الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.