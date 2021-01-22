نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين في جنازة أرملة الفنان أبو بكر عزت (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة إلهام شاهين، جنازة الكاتبة كوثر هيكل والتي توفت منذ ساعات قليلة.

وأقيمت الجنازة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وحضر الجنازة عدد من أقارب الكاتبة كوثر هيكل وأصدقائها المقربين.

يذكر أن الكاتبة كوثر هيكل وزوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت رحلت عن حياتنا اليوم، وكان أول تعليق لإبنتها قائله: "أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقتي ونور أيامي".

وتابعت "ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، أرجوكم وادعو لي أروح عندهم".