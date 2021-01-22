بصورة من أرض الخوف.. فيدرا تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي

نشرت الفنانة فيدرا صورة من فيلم "ارض الخوف" تجمعها بالفنان أحمد زكي عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت الفنانة الأردنية فيدرا علي الصورة، قائلة: "احمد زكي" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.
وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل " بين عالمين " والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي في اللحظات الأخيرة، تأليف أيمن مدحت، وإنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد مدحت.
بطولة طارق لطفي، وهشام سليم، ولقاء الخميسي، ودارين حداد، وحازم سمير، وهواني نعيم، ونور محمود، وأمجد مصطفى، ومحمد إبراهيم يسري.
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