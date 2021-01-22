"أمك بتدور عليك".. الفنان أحمد عزمي يكشف تفاصيل حضور والدته أول أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عزمي، عن كواليس حضور والدته أول أعماله الفنية، خلال عرضه في المهرجان القومي للسينما، الذي لم يكن راض عن نفسه في ذلك الفيلم.

وأوضح عزمي خلال استضافته مع الإعلامية إيمان يوسف مقدمة برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه حصل على أفضل ممثل في أول فيلم ظهر فيه على شاشة السينما.

وتابع الفنان أحمد عزمي، أنه تم منع والدته من حضور العرض الخاص لأول أعماله السينمائية، وكان الاتفاق أن يحضر صناع الفيلم فقط، لكنه وجد صوت ينادي عليه خلال عرض الفيلم، وفوجئ أنها والدته، وجلس بجوارها على الأرض نظرا لازدحام صالة العرض.

وكشف الفنان أحمد عزمي أنه خلال العرض الخاص لفيلم المدينة وجد الفنان خالد النبوي يتحدث معه ويقول له «أمك بتدور عليك»، وكانت تبحث عنه لتهنئته على دوره الثاني في مشواره الفني.