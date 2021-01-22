"دوت الخليج الفني" يرافق مروة ناجي في تصوير "حالنا" وتتألق في "كان بإمكان"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة مروة ناجي، مساء أمس من تصوير فيديو كليب "حالنا" من كلمات محمود الزنكلونى، وألحان حاتم عزت، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى.

وظهرت با استايلست چامبسوت بأنامل احمد حافظ وميك اب ارتيست مي مقلد والفيديو كليب من إخراج محمد عواد من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

كانت المطربة مروة ناجى قد طرحت، مؤخرًا، كوفر أغنية "والله ما تحدى" للنجم تامر حسنى، والنجمة أصالة على حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك"، معلقة على اختيار الأغنية وفكرة إعادة توزيعها وتصويرها عن طريق الموزع حسام سعيد، والمخرج محمد حسن أوكا.