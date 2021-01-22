أحدث جلسة تصويرية لسعد رمضان عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان سعد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سعد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها وسط الغنام، وكان يستعرض حركاته، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن سعد كان طرح مؤخراً كليب "أنت وأنا"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة، ومن كلمات الأغنية: أنت وأنا.. كتير انأذينا من الماضي.. وبعدو الفراغ.. يلي فينا محلو فاضي.. حبيني وحاجي تخافي.. حطي حلمك عكتافي.. خلي الجروح تفرجينا.. عرض كتافا.