أمير كرارة داخل لوكيشن مسلسل "نسل الأغراب" عقب تعافيه من كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - استنأف الفنان أمير كرارة تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وظهر الفنان أمير كرارة في كواليس التصوير، داخل اللوكيشن أثناء احتفال فريق العمل بعودته وتعافيه من فيروس كورونا.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

يذكر أن المنتج الفني فتحي إسماعيل قد احتفل بعودة أمير كرارة للتصوير.