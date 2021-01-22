تعرف على موعد بدء يسرا في تصوير مسلسلها الرمضاني "حرب أهلية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الفنانة يسرا في تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية" مطلع فبراير المقبل، وذلك عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وتعيش الفنانة يسرا حالة نقاهة عقب تعافيها من كورونا،وعقب ذلك تبدأ لتعيش حياتها بشكل طبيعي.

مسلسل "حرب أهلية" من المتوقع تغيير اسمه حيث أن هذا الإسم هو اسم مؤقت، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من الفنانين منهم حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.