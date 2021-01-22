علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن أحدث المستجدات حول انتحار الممثلة في جاي شيترا -التي لقت مصرعها في ديسمبر الماضي- بعدما تم العثور على جثتها في أحد الفنادق بالهند، ووجود شبهات حول مقتلها أو انتحارها.

وأفادت التقارير بأن «في جاي شيترا» عثر على جثتها في فندق فخم في تشيناي، يوم 9 ديسمبر 2020، وأن التحقيقات لا تزال سارية لكشف حقيقة انتحارها أو مقتلها، وأفادت التقارير أن الممثلة الشابة (28 عامًا) تشاجرت مع والدتها عبر الهاتف في يوم وفاتها.

وأوضحت التقارير الإخبارية أن زوج «شيترا» تشاجر معها قبل أيام من مقتلها، كما تم التكهن بأن «في جاي شيترا» كانت على علاقة مع ممثل آخر له خلفية سياسية.

كما ذكرت الشرطة الهندية، في تقريرها المقدم إلى المحكمة بعد التحقيقات، أن شيترا انتحرت بسبب الطبيعة المشبوهة لزوجها «هيمانث كومار»، الذي تشاجر كثيرًا مع زوجته بسبب شكوكه في سلوكها، وذكرت الشرطة أن «في جاي شيترا» تشاجرت مع زوجها حتى يوم انتحارها.