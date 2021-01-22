نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيجي حديد تفرج عن اسم ابنتها من زين مالك بعد 4 أشهر من ولادتها! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​، متابعيها بعدما كشفت عن إسم إبنتها من زوجها الفنان العالمي ​زين مالك، والغريب في الأمر أن ذلك تم بعد 4 أشهر من ولادتها.

واختارت جيجي لإبنتها اسم Khai، وعرف الجمهور ذلك بطريقة غير مباشرة، بعدما غيرت سيرتها الذاتية، عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام إلى Khai’s mom.

من جانب آخر، لم يظهر الزوجين جيجي حديد ومالك حتى الآن صورة لوجه طفلتهما، لكنهما كثيراُ مت يشاركا متابعيهما لقطات للصغيرة.

وقد أنجبت جيجي طفلتها الأولى من حبيبها المطرب زين مالك في سبتمبر من عام 2020، وكانت أعلنت عن حملها قبلها بأشهر قليلة.

جيجي هي عارضة أزياء أمريكية ذات أصول فلسطينية ولدت في لوس أنجلوس، والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد.

