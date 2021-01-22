ابنة هيفاء وهبي تغني مع ابنتها في فيديو جديد وصوتها وحركاتها نسخة عن والدتها

ابنة هيفاء وهبي، زينب نصر فياض نشرت مقطع فيديو جديد عبر انستجرام، خطفت من خلاله الأنظار، حيث عادت مجددًا للظهور مع ابنتها دانييلا وهما تغنيان إحدى أغاني المطرب حمادة نشواتي.

أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي والجمهور يشبهها بوالدتها

ابنة هيفاء وهبي خطفت أنظار جمهورها مع نشرها للفيديو، حيث ظهر صوتها وهي تردد كلمات الأغنية، والذي شبهه الجمهور بصوت والدتها النجمة اللبنانية، إضافة إلى ملامحهما وحركاتها المشابهة لوالدتها أيضًا في العديد من أعمالها.

ونال الفيديو الذي نشرته زينب فياض تفاعل عدد كبير من الجمهور، ليس بسبب كونها كانت نسخة عن والدتها الفنانة هيفاء وهبي، بل أيضًا بسبب طرافة ابنتها دانييلا التي تراقصت على أنغام الأغنية وحاولت تقليد حركات والدتها أيضًا ومجاراتها.

ابنة هيفاء وهبي تتغزل بطفلتها دانييلا

وعلقت ابنة هيفاء وهبي على الفيديو الجديد الذي شاركته مع الجمهور وتغزلت في ابنتها وطرافتها، فقالت: "اشتقتوا لفقرة أنا ودانييلا؟ شوفوا حركاتها بس.. نوتيلا وسكر محلي محطوط عليه كريمة انت".

في سياق آخر كانت زينب فياض حديث الجمهور في الفترة الأخيرة، بسبب تردد بعض الأنباء حول تصالحها مع والدتها هيفاء وهبي، خاصة بعد دندنتها لأغنية "توتة توتة" التي أوحت للجمهور بإنهاء الجفاء بينهما.

زينب فياض ردت على تلك التساؤلات بشأن عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي بعد دندنتها لأغنية "توتة"، فألمحت خلال ظهورها في برنامج "إي تي بالعربي" منذ فترة، إلى وجود نيّة تصالح من طرفها تجاه والدتها، وقالت :"يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني... ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر".

ابنة هيفاء وهبي تجري عملية تجميل

الجدير بالذكر أن زينب قد فاجئت متابعيها بقرارها لإجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت: “وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً”.

وطلبت فياض من الجمهور معرفة ما هما التعديلان المتوقعان. وكشفت أن الأمر صعب كونها اختارت التقاط الفيديو عبر فلتر يعدل من شكل البشرة.