بدر محمد عبده يؤدي أغنيات والده بتمكن وثقة وموهبته حديث الجمهور ..فيديو

بدر محمد عبده نجل الفنان السعودي الكبير نال اهتماما واسعا من الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما انتشر فيديو له وهو يغني ويعزف إحدى أغاني والده.

بدر محمد عبده يغني ويعزف أغنية "يا حبيبي انستنا" لوالده

بدر محمد عبده تداول العديد من مستخدمي وسائل تواصل الاجتماعي فيديو له وهو يغني ويعزف أحد أغاني والده الشهيرة وهي أغنية " يا حبيبي انستنا"، بدر محمد عبده ظهر في الفيديو وهو متمكن من أدواته ويغني بشكل احترافي أغنية والده التي تقول كلماتها : "يا حبيبي انستنا.. ربي تمم لنا انسنا بالسعادة و الهنا.. لما شرفتوا هنا يا حبيبي.. انستنا"، ويبدو أن الفيديو قد تم تصويره لنجل الفنان الكبير في إحدى الجلسات التي كان يتواجد بها مع بعض أصدقائه.

الجمهور يطالب باحتراف بدر محمد عبده للغناء

بدر محمد عبده نال الفيديو الذي ظهر فيه احتفاء كبير من قبل محبي الفنان محمد عبده، وأشادوا بالموهبة التي يمتلكها، وطلب العديد منهم من نجل الفنان الكبير بأن يحترف الغناء أو العزف، فكتب أحد المتابعين: "الله الله ، لازم يطلع ويكون له حضور، حرام يبقى خلف الاضواء"، بينما كتب متابع آخر: "نطالب باحترافه فهو من ريحة محمد عبده"، ووصل عدد مشاهدات الفيديو حتى الآن أكثر من 32 ألف مشاهدة.

عبدالرحمن محمد عبده سبق أخيه لعالم الغناء

محمد عبده قد ظهر خلال الفترة الماضية مع نجله الآخر عبدالرحمن محمد عبده الذي كشف كذلك عن موهبته في الغناء، وأكد في لقاء سابق له مع برنامج "التاسعة" المعروض على التلفزيون المصري عن رغبة والده محمد عبده في عدم دخوله عالم الفن وأنه عليه أن يهتم بالعائلة بسبب أنه الابن الأكبر وكذلك انتهائه من دراسته، الفنان محمد عبده قد أكد أيضا في تصريحات سابقة أنه لا يرغب أن ينضم كل من نجليه عبد الرحمن وبدر إلى عالم الغناء في هذا التوقيت.

يذكر أن عبدالرحمن محمد عبده يستعد لمشروع غنائي مع شركة" OneProduction" للإنتاج الفني والتي كشفت في أغسطس الماضي عبر حسابها على "تويتر" عن انضمام عبد الرحمن عبده نجل فنان العرب محمد عبده إلى قائمة نجومها، ونشرت فيديو مدته 30 ثانية فقط كشفت فيها استعدادت نجل الفنان الكبير لتقديم مجموعة من الأغاني باللغة العربية الفصحى، وقد حظى الفيديو الدعائي الذي نشرته شركة " OneProduction" بمشاهدات بلغت ما يقارب من الـ150ألف مشاهدة.