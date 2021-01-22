فيديو ميرهان حسين :"فخورة بتشبيهي بـ كيم كارداشيان ولكن جمالي طبيعي"

ميرهان حسين حلت ضيفة على برنامج "ليلة الخميس" المعروض على قناة "mbc مصر" وكان من الضيوف الذين تواجدوا في الحلقة كل من الفنان أحمد الفيشاوي، وماريتا الحلاني، والفنان محمد عبدالرحمن.

ميرهان حسين: "لم أقصد إثارة الجدل بتصريحاتي في مهرجان الجونة"

ميرهان حسين تحدثت في البرنامج عن جدل تصريحاتها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، وإثارة الجدل بإطلالتها الجريئة حيث قالت الفنانة المصرية أثناء تواجدها في المهرجان: "لو كنت أعرف أن الجو حر كنت أثرت الجدل جدا"، وأوضحت أن ما قالته كان بشكل ساخر ولم تقصده بالمعنى الحرفي فقالت: " لا أعرف أي شيء عن أزمات قد وقعت في الجونة بسببي، أما تصريحي عن إثارة الجدل بسبب الأجواء الحارة والإطلالات الجريئة فكنت (بهزر)، ولم أقصد به إثارة أزمة، فدرجة الحرارة في الجونة كانت مرتفعة بالفعل، وجاء تصريحي من هذه الزاوية، واعتقد أنه يجب على الجمهور أن يدرك أن النجوم هم بشر طبيعيون مثلهم، وونحن نواجه ظروف قد لا نتصورها أو نتوقعها".

ميرهان حسين: "فخورة بتشبيهي بكيم كارداشيان"

ميرهان حسين كشفت عن رأيها في تشبيه البعض لها بالنجمة العالمية كيم كارداشيان، وأكدت الفنانة المصرية أنها سعيدة بذلك على الرغم أن التشبيهات لا تفضلها، كما أشارت أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، فقالت: "في الماضي كنت أشعر بالضيق عند تشبيهي بأي شخص وأنفي هذا، لكن كيم كارداشيان اسم مهم، ومنذ فترة يتحدث البعض عن وجود شبه بيننا، وأنا فخورة وسعيدة بذلك، لكنني لم أخضع لعمليات تجميل".

ميرهان حسين تعود لتحقيق حلمها في الغناء

ميرهان حسين أوضحت كذلك رأيها في دور المرأة بشكل عام في الحياة وقدرتها على تحقيق حلمها في وقت قد تكون فيه مسئولة عن أسرة فقالت: "السيدة عليها عامل كبير جدا في المساعدة على تربية أجيال، لكن من الممكن أن يكون لديها حلم في النجاح وتريد تحقيقه"، وكانت الفنانة ميرهان حسين قد ظهرت كذلك في برنامج " mbctrending" وتحدثت عن أن حلمها كان الغناء في بداية مشوارها، ولا تزال ترغب في تحقيقه لكن دخولها عالم التمثيل قد تسبب في ابتعادها عنه، لكن سوف تعود إلى الغناء مرة أخرى وتستعد لطرح أغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم.

ميرهان حسين أشارت إلى قدرتها على تقليد العديد من النجوم في الفيديوهات التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، وأكدت أن الصدفة كانت السبب بعدما قررت تقليد المطربة فيروز، وجاءت ردود الفعل على ما قامت به إيجابية وبعد ذلك بدأت في تقليد العديد من النجمات من بينهن أنغام، وميريام فارس، وإليسا وغيرهن.