نبيلة عبيد ترقص وسط أصدقائها في عيد ميلادها الـ76 .. شاهدوا بالفيديو

نبيلة عبيد الفنانة المصرية احتفلت مساء أمس الخميس الموافق 21 يناير، بعيد ميلادها الـ76، وسط حضور مجموعة قليلة من أصدقائها والمقربين منها داخل منزلها، بسبب اتباعها لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك على عكس كل عام عندما كانت تحتفل بحضور عدد كبير من النجوم.

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها

نبيلة عبيد شاركت الجمهور على انستجرام بعدة مقاطع فيديو من حفل عيد ميلادها، حيث ظهر في إحداهما وهي تستعرض كعكة عيد ميلادها وبعض من تجهيزات الحفل، وعلقت على الفيديو قائلة: "احتفال صغير في البيت وسط عائلتي الصغيرة وضمن كافة الإجراءات الاحترازية والسنة الجاية ان شاء الله احتفل وسطكم كلكم حبايب قلبي".

رقص نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

كذلك نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص في الحفل، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين، على أنغام أغنية "انزل يا جميل على الساحة" للفنان وليد توفيق، وتلقت نبيلة التهاني من قطاع كبير من جمهورها الذين تمنوا لها سنة سعيدة مليئة بالصحة.

نبيلة عبيد كانت قد تعرضت خلال الفترة الماضية لأكثر من شائعة كان آخرها خطوبتها والتي جعلت الفنانة المصرية ترد عليها بعدما تم تداولها عبر عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر قناة دبي، إن كل ما يقال عنها مجرد شائعات، فقالت نبيلة عبيد: "كذب زي العادة، يعني إمبارح كان في ناس بيقولوا على فنان توفي، والنهاردة الإشاعة دي.. كل دا كلام فاضي، كلام فارغ"، وبالرغم من عدم انتشار تلك الشائعة إلا في نطاق محدود، وسط عدد من متابعي النجمة القديرة، إلا أن نبيلة عبيد قررت نفيها بنفسها، وإعلان استيائها من تداول مثل هذه الشائعات.

أحدث أعمال نبيلة عبيد

الجدير بالذكر أيضًا أن آخر أعمال نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" مع النجمة نادية الجندي والذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان