ممثل شهير يغتصب زوجة والده ويسرق أموالها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت إحدى الصحف الهندية واقعة اغتصاب أحد الممثلين الهنديين لوالدة أبيه والتي تبلغ من العمر 58 عاما، حيث يبلغ الممثل من العمر 40 عاما فقط.

كما قام أيضا بسرقة المجوهرات والنقود الموجودة في منزل والده المسن والذي يبلغ 78 عاما.

وتحقق الشرطة في هذه القضية، ويراعى في ذلك أن هذه هي الزوجة الثالثة لوالده، وتحقق أيضا في نزاع بين الضحية والمتهم على الملكية.

وقالت زوجة الأب أن هذا الممثل والذي يعد نجل زوجها، فرض نفسه عليها وسرق النقود والمجوهرات المتواجدة في المنزل وذلك أثناء عدم تواجد زوجها. وتم تسجيل القضية بموجب المادتين 376 و380 من قانون العقوبات الهندي.