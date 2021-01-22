بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. عمرو دياب يحتفل بصحبة أبنائه في دبي

ظهر الهضبة عمرو دياب، مع أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور «عبدالله وكنزي» على مسرح حفلته في العاصمة الإماراتية دبي، في أول ظهور للثنائي مع والدهم على المسرح.

وجاء ظهور أبناء عمرو دياب عبدالله وكنزي» تزامنًا مع انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربيني، الذي تم قبل أشهر قليلة، ليفاجئ جمهوره بهذا الفيديو، الذي قام باحتضان أبناؤه في الحفل.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، على انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".

وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.