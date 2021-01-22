عتاولة الكوميديا.. سامية الطرابلسي من كواليس مسلسل تماسيح النيل

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من كواليس مسلسل تماسيح النيل.

وظهرت سامية الطرابلسي بصحبة حمدي الميرغني ومحمد ثروت والنجمة ويزو وعلقت قائلة " تماسيح النيل مع عتاولة الكوميديا ????☺️".

سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وعاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقدمت عددًا من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.