هجوم وتراشق .. حرب كلامية متبادلة بين نشوى مصطفى وأحد متابعيها

شنت الفنانة نشوى مصطفى، هجوما على أحد متابعيها الذي تواصل معها عبر الهاتف، والرسائل الخاصة على فيسبوك، وقالت إنه تواصل معها في وقت متأخر بعد منتصف الليل على أنه معد برامج.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر فيسبوك: «بنى ادم فى منتهى قلة الأدب اللي يتصل دلوقتى علشان يقول لى أنه إعداد برنامج وعايزنى معاهم — المهم ماردتش على رقمى الأولانى فاتكلم على الرقم التانى فقلت أرد لاحسن يكون حد من أهلى وفيه مصيبة، طلع حد سمج ومعندوش أدب وبيقولى ماكل الفنانين بيقولو لى اتصل اي وقت.. بجد مش مصدقة».

فيما كتب المتابع، منشورًا آخر للرد على نشوى مصطفى، قائلًا: «غريب أوى أن الفنانين طالعين في تقليعة جديدة وهى محاربة التنمر طب اصدقكم ازاى وانتم في مسرحياتكم وأفلامكم بتنشروا التنمر زى أن أى ممثل كوميدي يطلع ممثل طخين ومليان علشان يضحك الناس على حجمه أو فنان أسود زى مسرحية هنيدي واخوه بكر نص ساعة كاملة تنمر على لون بشرته أو اللى عنده صعوبة في النطق أو مخرج الكلام مختلف فيطلع يتنمر بطريقة كوميدية عفنة تعيب على خلق ربنا وغيره وغيره وغيره، وفي الآخر اسمع انهم بيحاربوا التنمر شىء مضحك مبكى».

وردت نشوى مصطفى، بمنشور آخر لها: «امبارح الساعة واحدة ونص الصبح كلمنى شخص علشان يقول لى أنه عايزنى ضيفة فى برنامج — الحقيقة كلمنى على رقمين تليفون ماردتش على الاول ولما كلمنى على الرقم التانى قلت اكيد فيه مصيبة وحد بيستنجد بيا من اهلى مثلًا، المهم كتبت بوست هنا شرحت اللي حصل بدون ما اذكر اسمه ولا رقمه ولا البرنامج ولا القناة، النهارده دخل وأعلن عن نفسه وأنه كان بيتصل بيا لأنى ممثلة أي كلام وما حدش بيتفرج عليا غير ولادى وأنه هو خريج جامعة أمريكية، وأنى مجرد خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وده كلامه من فضلكم محتاجة مشورة اتصرف ازاي علشان افهمه آداب التعامل مع فنانة مصرية عضو نقابة المهن التمثيلية وخريجة المعهد العالى للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية اللي بيعايرنى بيه .. ملحوظة :- مثبت على تليفوناتى الوقت اللي اتصل فيه على التليفونين».