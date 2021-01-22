نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سلسلة من التأجيلات.. كورونا تضرب فيلم جيمس بوند من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتجو أحدث سلسلة من أفلام جيمس بوند، عن تأجيل عرض الفيلم إلى أكتوبر المقبل بدلاً من أبريل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع «أفلام جيمس بوند» وعلى «تويتر»، فإن الموعد الجديد المقرر لطرح فيلم (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» هو الثامن من أكتوبر.

كان من المقرر أن يتم طرح الفيلم، في أبريل 2020 ثم تأجل العرض بعد ذلك إلى نوفمبر 2020 ثم إلى أبريل 2021 ومنه إلى أكتوبر.

يذكر أن إنتاج الفيلم بلغت تكلفته أكثر من 200 مليون دولار أميركي وهو من بطولة دانيال كريج.

