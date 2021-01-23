أحمد سعد يكشف كواليس تحضير أغنية "افرح" مع وائل الفشني (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد سعد، أن دويتو "افرح" مع المطرب وائل الفشني من الأعمال التي قدمها للجمهور ولاقت تعليقات إيجابية، أسعدته شخصيا.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه التقى المطرب وائل الفشني، وعندما سأله عبر له وائل عن حزنه بسبب الابتعاد عن الساحة الفنية، وأكد له أنه فكر في الهجرة للخارج.
وتابع: "لما سألت وائل عن سبب ابتعاده طلب منه المساعدة، ومن وقتها طلبت منه الاجتهاد، وكان يفكر في تقديم عمل معه".
وواصل: "مشيت بعد لقائي مع وائل الفشني وقلبي واكلني عليه، لكن ريهام سعيد لما سألت وائل انت فين وبكى، قلت لازم أقف جنب وائل، من باب الفن أولا لأنه مطرب جيد، وكتبت أغنية افرح، ولحنتها، ووضعت فيها كلمات لرفع المعنويات".