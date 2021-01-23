أحمد سعد يكشف كواليس تحضير أغنية "افرح" مع وائل الفشني (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد سعد، أن دويتو "افرح" مع المطرب وائل الفشني من الأعمال التي قدمها للجمهور ولاقت تعليقات إيجابية، أسعدته شخصيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه التقى المطرب وائل الفشني، وعندما سأله عبر له وائل عن حزنه بسبب الابتعاد عن الساحة الفنية، وأكد له أنه فكر في الهجرة للخارج.

وتابع: "لما سألت وائل عن سبب ابتعاده طلب منه المساعدة، ومن وقتها طلبت منه الاجتهاد، وكان يفكر في تقديم عمل معه".

وواصل: "مشيت بعد لقائي مع وائل الفشني وقلبي واكلني عليه، لكن ريهام سعيد لما سألت وائل انت فين وبكى، قلت لازم أقف جنب وائل، من باب الفن أولا لأنه مطرب جيد، وكتبت أغنية افرح، ولحنتها، ووضعت فيها كلمات لرفع المعنويات".