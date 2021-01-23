يذكر أنه تصدرت المغنية العالمية بيلي إيليش مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدة من تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل.
وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" انا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات واعدكم انكم ستعرفونها قريبا .. ابقو آمنين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد يوم من طرحها .. Lo Vas A Olvidar لـ بيلي ايليش وروزاليا تحقق 11 مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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