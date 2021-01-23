اغفر قبائحنا يا غافر الزلل.. هبة الأباصيري تظهر بالحجاب

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي الحجاب والكمامة داخل المسجد النبوي الشريف، بالمدينة المنورة في السعودية.

وعلقت هبة الأباصيري، قائلة: «اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا و حبيبنا محمد و علي آله و صحبه و من تبعه.. قد استجرت بخير الخلق أحمد .. من جعلته يا إلهي خاتم الرسل .. دبر مصالحنا و استر فضائحنا .. واغفر قبائحنا يا غافر الزلل».

وتشارك هبه الأباصيري في مسلسل "الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.