تصدر مهرجان "سوق الصحاب" لـ عمر كمال وحمو بيكا وأحمد موزة، تريند رقم 8 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "ليه الصحاب بتتغير .. عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب اول ما جاعو .. جم كلوني.. انا قلبي كاره افعالكو .. حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمه اخوات خساره فيكو ,, وف اشكالكو". لمه كدابه..عايشين في ذئابه .. اصحاب معيوبه..برجوله متعابا .. خانو عيشي وملحي..وضحكو في جرحي .. كارهينلي الخير..مش حابين فرحي .. مساء النداله..وقرار ازاله .. ده سوق الصحاب.. مضروب وزباله .. عديت كتير.. عشان التقدير .. بس التقدير...خسرني كتير". مهرجان "سوق الصحاب غناء: عمر كمال - أحمد موزة - حمو بيكا، كلمات : محمد غباشي، وتوزيع : شادي وخليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان سوق الصحاب لـ عمر كمال وحمو بيكا تريند رقم 8 على اليوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.