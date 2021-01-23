هتعمل إيه لـ هشام عباس تحقق نصف مليون مشاهدة في 24 ساعة



وتقول كلمات الأغنية :"هتعمل إيه فى واحد كل أمله انه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".

أغنية "هتعمل إيه" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.