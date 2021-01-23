عمرو دياب بصحبة أبنائه كنزي وعبد الله على خشبة المسرح بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور توثق حفل النجم عمرو دياب بدبي فيما ظهر الهضبة بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على خشبة المسرح

ونشرت كنزى، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام فيديو والذى انتشر على نطاق واسع.

ويعد الحفل الأول بعد طرح الهضبة ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، وقدم عمرو دياب عدة مفاجآت فى حفل دبى، حيث غنى أغلب أغانى الألبوم الجديد، بالإضافة إلى أغانيه القديمة.

وكان الشاعر الغنائى تامر حسين نشر على صفحته على فيس بوك صورة تجمعه بكل من الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعى من دبى خلال الحفل الذي يحييه الهضبة ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فاعلياته منذ بداية الشهر الجارى، وعلق قائلا: "من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب شكرا على حسن الاستقبال أبو الذوق كله والاحترام".