المخرجة منال الصيفي تنفي إصابة أشرف مصيلحي بورم في المخ

القاهرة - محمد ابراهيم - ‎نفت المخرجة منال الصيفي، ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها الفنان "أشرف مصيلحي"، بورم في المخ ووجوده بالعناية المركزة.

وأكدت أنه خضع لإزالة كيس مياه بمنطقه فقرات الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.

‎وأوضحت "الصيفي" ، انه من المقرر أن يغادر "مصيلحي المستشفى غدا السبت، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة، ويتلقى ردود الأفعال عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حالياعلى شاشة قناة DMC،

خصوصا وأن "مصيلحي" يقدم دورا جديدا ومختلفا لم يقدمه من قبل، ويمثل قوى الشر في المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب ومأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني عددا من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

وهو من بطوله نور اللبنانيه ، خالد سليم ، دينا فؤاد ، حازم سمير ، اسلام جمال ، صلاح عبدالله . وتأليف سوسن عامر و إخراج منال الصيفي و من إنتاج سينرجي .