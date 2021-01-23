بعشق صوتك وإحساسك..هاني شاكر يترجى تامر حسني لـ غناء نسيانك صعب أكيد.. فيديو

نشر الفنان تامر حسني فيديو جديد برفقة النجم هاني شاكر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ظهر النجم هاني شاكر وهو يطلب من تامر حسني الغناء مشيدا بصوته قائلا: تامر حبيبي من فترة فأجني وغني اغنية "نسيانك صعب اكيد" متتصورش قد اية انا فرحت بأداة وإحساسه لان تامر من الناس الي بعشق صوتها واحساسها.

وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا: شهادة عظيمة من أستاذ ومثل أعلى محترم، أنا اللي بعشق صوتك وإحساسك يا أستاذنا وتشرفت بالوقفة جانبك من كل قلبي.

وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.