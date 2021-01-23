شاهد.. أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس مسلسل اللي ملوش كبير

شارك الفنان احمد العوضي جمهور صورة جديدة من كواليس مسلسلة الجديد "الي ملوش كبير " عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له.

وعلق علي الصورة قائلًا: سيف الخديوي ،اشتري خاطري عشان زعلي مش هيجي علي هواك ، اللي مالوش كبير

وكان قد قال الفنان أحمد العوضي ، إن شركة المتحدة للخدمات الفنية قامت بعمل دور كبير جدا في الدراما خلال الفترة الماضية ووضعت الدراما المصرية في مكانتها التي كان يجب ان تكون عليها.

وأضاف أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن مسلسلات المتحدة دائما تتفوق بالتكلفة والجودة مثل مسلسل الأختيار والنهاية والفتوة، مشيرا إلى أن عمله القادم في 2021 هو مسلسل " ملوش كبير " مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وسيكون مفاجأة للجميع .

واوضح أحمد العوضي: عندما أمثل مع ياسمين عبد العزيز لا أقوم بالتمثيل مع زوجتي، ولكن مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهي في المنزل شيء ثاني".

مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

يذكر ان اخر عمال النجم أحمد العوضى، مؤخرًا في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".