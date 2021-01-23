ريهام عبد الغفور تكشف عن موقف مخيف لها مع سمكة القرش

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن لديها فوبيا من سمك القرش، وفي إحدى المرات كانت شقيقتها معي في البحر، ورأت كيس بلاستيك أسود ، فإعتقدت أنه سمكة قرش، فاخذت إبني وجريت من الخوف.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي يُذاع على قناة ON : "وقالت لي شقيقتي فيما بعد ماذا حدث، فقلت لها أعتقدت أنه يوجد سمكة قرش فجريت، فقالت لي لماذا أخذتي إبنك وجريتي ولم تخبريني أنا وأولادي".