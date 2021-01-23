أحمد العوضي يشوق جمهوره بصورة جديدة من كواليس "اللي مالوش كبير"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد العوضى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير".