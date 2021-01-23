مفاجأة بالفيديو.. عمرو دياب يغني مع أبنائه في حفله بدبي ويشعل المسرح

عمرو دياب أحيا حفلا جديدا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم في استاد دبي الدولي بحضور جماهير غفيرة.

عمرو دياب يشيد بإجراءات إقامة حفله في دبي

عمرو دياب بدأ حفله المنتظر بأغنية "خلينا ننبسط" التي أشعلت حماس الجمهور الذي احتشد في استاد دبي الدولي من أجل مشاهدة الفنان المصري، عمرو دياب وجه كذلك كلمة بعد انتهائه من أولى أغانيه وشكر فيها القائمين على تنظيم الحفل في دبي، وعلى إتاحة الفرصة من أجل إقامة هذا الحفل الحاشد رغم الظروف الصعبة التي فرضت بسبب فيروس كورونا، فقال عمرو دياب: "مساء الخير عليكم سعيد بأنني موجود معكم اليوم، بشكر المنظمين والقائمين في دبي على إتاحة الفرصة رغم كل الظروف التي تحدث لكي نتواجد هنا اليوم، هل انتم مستعدون".

عمرو دياب يظهر مع أبنائه في حفله بدبي

عمرو دياب قدم كذلك في حفله مجموعة من أجمل الأغاني التي قدمها خلال مسيرته، كما قام بغناء أكثر من اغنية من ألبومه الجديد والتي من بينها أغنية "يا أنا يا لا"، وأغنية "الجو جميل"، كما تألق عمرو دياب في غناء "أماكن السهر" التي رددها الجمهور كلماتها معه، وغنى عمرو دياب كل من أغنية "نار نار"، وفوجيء جمهور الفنان عمرو دياب بظهور كل من أبنائه عبدالله وكنزي وصعودهما على المسرح وقام كل منهما بالغناء مع والده في خطوة اعتبرها البعض عودة لعمرو دياب لأسرته بعدما كانت الفنانة دينا الشربيني دوت الخليج التي تظهر معه في حفلاته السابقة.

تواجد كبير لأصدقاء عمرو دياب في حفله الناجح

عمرو دياب تواجد خلال الأيام الماضية في دبي وقد التقط العديد من الصور مع أصدقائه هناك ونشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، كما يتوجد بعض من زملائه منهم الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، الذين التقط كل منهما بعض الصور مع الهضبة قبل انطلاق الحفل، وقد روج عمرو دياب خلال الأيام الماضية لحفله في دبي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي كما أكد على نفاذ جميع تذاكر.

يذكر أن عمرو دياب احتفل برأس السنة في دبي في نفس الوقت الذي يتواجد فيه أبنائه من السيدة زينة عاشور هناك، ونشرت الأخيرة على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو من احتفالات رأس السنة في دبي، كما نشرت كل من ابنته كنزي وجنى، ونجله عبدلله عمرو دياب أكثر من فيديو كذلك عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد تواجدهم في دبي ، في إشارة واضحة أن النجم المصري عاد لعائلته بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب تواجد أبنائه خارج مصر.