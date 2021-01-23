صبري فواز لـ"دوت الخليج الفني": "أسود فاتح" نقلة نوعية في مشواري الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "أسود فاتح"، مشيرة إلى سعادته بردود أفعال الجمهور على دوره فى هذا العمل.

وأضاف صبري فواز فى تصريح لـ"دوت الخليج الفني"، أنه يعتبر مسلسل "أسود فاتح"، نقلة نوعية فى مشواره الفني، موضحاً إلى أنه يسعى دائمًا إلى التنويع فى أدواره.

وعن حماسه للمشاركة فى "أسود فاتح"، أوضح أن الدور جذبه لواقعيته وأن الشخصية استفزته بشكل كبير، حيث إنه لعب دور شخص يدعى أشرف الويشي وهو أحد المحامين الكبار الذى يفضل مصلحته على الجميع ويعمل على أذية الآخرين إذا كان الأمر سيفيد مصلحته، ويحب فتاة تدعي رانيا وهى النجمة هيفاء وهبي.

يذكر أن "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".